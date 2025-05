La collezione Adylio Mosca donata al Museo del Francobollo e della Moneta

Una raccolta che comprende buona parte della produzione filatelica brasiliana dalle origini (1843) ad oggi e monete in argento, fra cui esemplari di inizio Ottocento, compongono la collezione donata a San Marino da Sua Eccellenza Renato Mosca da Souza, Ambasciatore del Brasile a Roma, affinché venga conservata e tutelata dal Museo del Francobollo e della Moneta sotto il nome di “Collezione Adylio Mosca”. “La passione per i francobolli e le monete è una delle tante che mi ha trasmesso lo zio Adylio” racconta l’Ambasciatore, “una figura fondamentale per la mia formazione, la cui visione del mondo mi ha molto influenzato e che ricordo con grandissima emozione”. Dal primo francobollo acquistato a 10 anni insieme allo zio, fino al lascito di francobolli e monete antiche ricevuti in eredità quando Adylio è venuto a mancare, si delinea la storia di grande valore affettivo, oltre che economico, che sta dietro a una raccolta custodita con tutte le attenzioni durante i numerosi traslochi e spostamenti che hanno caratterizzato la carriera del diplomatico italo-brasiliano fra Ambasciate e Istituzioni internazionali e che d’ora in avanti e potrà essere conosciuta da tanti appassionati. A un anno esatto dalle celebrazioni del 40° anniversario di relazioni ufficiali tra San Marino e Brasile, a cui la Repubblica ha dedicato numerose iniziative pubbliche e culturali, il generoso gesto rappresenta un’ulteriore conferma del grande affetto e stima che lega l’Ambasciatore Mosca a San Marino, alle sue Istituzioni e al lavoro di conservazione e valorizzazione portato avanti dagli Istituti Culturali.

