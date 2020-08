La collezione della Galleria Nazionale in tre tesi di laurea

Giovedì 20 agosto ore 19.00, in occasione del programma "...di Notte in Galleria", presso la Galleria Nazionale San Marino, Chiara Giardi, Elena Rossi, Giulia Zafferani realizzeranno una lecture con immagini a più voci , a cura di Rita Canarezza, Operatore Culturale Istituti Culturali e Coordinatore della Galleria Nazionale San Marino, dedicata alle ricerche da loro messe a punto riguardo ad interventi d’arte, libri d’arte e parti di catalogo e archivio della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dello Stato di San Marino.

Chiara Giardi : “Partendo dall’affermazione che mappare significa narrare, la produzione di spazio e tempo vengono ‘ritmo-analizzati’, secondo la metodologia teorizzata dal filosofo francese Henri Lefebvre”. La tesi Mapmaking and Storytelling analizza la mostra di ‘Subjective Maps / Disappearances’, realizzata presso la Galleria Nazionale d’Islanda nel 2013, attraverso i libri d’artista prodotti dai 34 artisti partecipanti, provenienti da 15 delle 17 micro-aree geo-culturali del network per l’arte contemporanea Little Constellation (San Marino, Monaco, Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Canton Ticino, Gibilterra, Guernsey, Jersey, Isole Åland, Isole Faroer).

Giulia Zafferani “La digitalizzazione di raccolte e documenti nei musei e negli istituti culturali sta cambiando l’accessibilità dei contenuti. Questa volontà di condividere crea nuove sfide. In che modo questo vasto lavoro di digitalizzazione può avere un impatto? Come si consente ad un vasto pubblico di comprendere ed esplorare tale conoscenza? Nuove tecnologie, come la realtà virtuale, possono integrare ed aggiungere una dimensione in più all’offerta formativa degli istituti culturali”. La tesi affronta la digitalizzazione di raccolte e documenti all’interno dei musei e come sta cambiando l’accessibilità dei contenuti. L’obiettivo di DEEP. Virtual Archives, riguarda quindi la creazione di un'esperienza alla quale sarà possibile accedere, tramite visore e hardware di supporto, ad un mondo ricreato virtualmente, nel quale l’utente potrà muoversi e interagire con il patrimonio che gli archivi custodiscono, consultare le risorse e acquisire consapevolezza sull'esistenza di un livello aggiuntivo che va oltre al propriamente visibile.

Elena Rossi “Un intervento dall’alto valore si nasconde tra le inospitali pareti della Ex Galleria Ferroviaria “Il Montale”. Sconosciuta ai più e difficilmente accessibile, lascia inespresso il suo grande potenziale di attrattiva turistica e cittadina. Si tratta di una grande sfida e scommessa, per la neonata Galleria Nazionale Sammarinese che mira, in primo luogo, al riconoscimento delle sue importanti bellezze”. La tesi CatTtelan: l’opera dimenticata? traccia la storia dell’intervento di Maurizio Cattelan e la inserisce nel prolifico clima di attenzione artistica della San Marino degli anni ‘‘90, fino a dedurne le potenzialità future, tenendo ben presente l’imminente distruzione/dissolvimento di quest’opera site specific. Un progetto di ISTITUTI CULTURALI Dipartimento Cultura e Turismo REPUBBLICA DI SAN MARINO contrada Omerelli, 17 – 47890 San Marino A1 T +378 (0549) 882 452 F +378 (0549) 882300 info.istituticulturali@pa.sm ricerca storica, artistica, sociale ed economica che mira a circoscrivere l’opera nelle sue potenzialità e restrizioni.

Info e prenotazioni al 0549 888241 gallerianazionale@pa.sm Si consiglia di prenotare al tel. 0549 888241, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 22.30 oppure inviando una mail a gallerianazionale@pa.sm La Galleria Nazionale San Marino è aperta tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 9.30 alle 22.30; l’entrata é gratuita dalle 18.30 alle 22.30 fino al 5 settembre 2020.

