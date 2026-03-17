La colonia di Chiusi della Verna si prepara ad accogliere le ragazze ed i ragazzi di San Marino.

Con l'arrivo della primavera riprendono i preparativi alla colonia San Marino di Chiusi della Verna dedicata al compianto Mons. Giuseppe Innocentini ( Don Peppino), pronta anche quest'anno ad accogliere le ragazze ed i ragazzi della Repubblica per le tradizionali settimane estive. Questo periodo era dedicato alle grandi pulizie di inizio stagione: stanze da riordinare e riparare, spazi comuni da sistemare, cucina e servizi da rimettere in funzione dopo l'inverno. Oggi la struttura si presenta più che pronta, grazie anche ai lavori realizzati negli ultimi anni per migliorarne sicurezza e funzionalità. L'ultimo intervento, in via di realizzazione, riguarda la sostituzione di infissi e porte, un'opera pensata non solo per aumentare la sicurezza della struttura, ma anche per garantire un migliore risparmio energetico. In queste settimane si sono svolti anche gli incontri organizzativi coi responsabili dei diversi ambiti: l'equipe educativa diretta dal Parroco di Serravalle Don Pier Luigi Bordoni responsabili del progetto educativo dei ragazzi, i collaboratori della cucina, gli addetti alle camere e alla gestione degli spazi comuni. Un lavoro corale per preparare con cura l'esperienza estiva dei giovani ospiti. Le iscrizioni stanno procedendo positivamente e lasciano prevedere una buona partecipazione. Pochi posti disponibili soprattutto nei primi turni. Quindi, chi vuole, s'affretti. Intanto gli educatori stanno definendo gli ultimi dettagli del tema educativo che accompagnerà le varie attività. Nel rinnovarsi della struttura e delle attività, non manca un sentimento di riconoscenza verso quanti, negli anni, hanno sostenuto e sostengono la colonia col loro contributo. Le varie forme di sostegno hanno permesso di migliorare gli ambienti, ora accessibili a tutti, e mantenere viva una realtà che rappresenta, per i sammarinesi, un'esperienza educativa e umana preziosa.. La colonia inoltre guarda oltre l'estate. Il 5 settembre è già segnato in calendario come una data significativa: alla presenza delle autorità civili e religiose, la struttura sarà indicata come punto di convergenza tra i cammini di San Marino e quelli legati alla figura di San Francesco d'Assisi, aprendosi così all'accoglienza dei pellegrini. In quella occasione sarà inoltre scoperta un'opera dello scultore serravallese Canzio Bardozzi, intitolata "San Francesco che parla agli uccelli", destinata a diventare un segno simbolico di questo incontro tra spiritualità, natura e cammino.



c.s. la Congregazione di Serravalle









