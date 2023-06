La Commissaria prefettizia Rita Stentella si è insediata questa mattina in Municipio a Riccione

La Commissaria prefettizia Rita Stentella si è insediata questa mattina in Municipio a Riccione.

Dopo l’incontro con la Segretaria comunale Massara e con la Sindaca uscente Angelini, si è subito messa al lavoro con i dirigenti comunali: “Sono consapevole di arrivare in un momento particolarmente delicato, con la stagione turistica già avviata. Comprendo le preoccupazioni per questa situazione ma ci tengo a rassicurare tutti: mi adopererò sin da subito per dare piena continuità all’attività amministrativa in corso”

Si è insediata questa mattina nella sede municipale di Riccione la Commissaria prefettizia Rita Stentella. Giunta su nomina della Prefettura di Rimini, a seguito dell’annullamento delle elezioni del 12 giugno del 2022 da parte del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, Stentella ha incontrato la Segretaria comunale, Giuseppina Massara, e la Sindaca uscente, Daniela Angelini, con la quale si è intrattenuta per un cordiale colloquio che ha rappresentato un simbolico momento di passaggio delle consegne. La commissaria Stentella ha poi incontrato i giornalisti di quotidiani, siti internet e televisioni, garantendo “ai cittadini di Riccione il massimo impegno. Sono consapevole di arrivare in un momento particolarmente delicato per una città così importante e famosa per l’accoglienza turistica, a stagione già avviata - ha sottolineato -. Comprendo le preoccupazioni per questa situazione ma ci tengo a rassicurare tutti: mi adopererò sin da subito per dare piena continuità all’attività amministrativa in corso”. La Commissaria Stentella: “Spirito collaborativo e lavoro di squadra” La Commissaria prefettizia Rita Stentella ha riferito di avere in animo di mettersi al servizio di Riccione “con spirito collaborativo”, credendo nel “lavoro di squadra e nel confronto” e con la “certezza di trovare una macchina amministrativa molto efficiente”. La Commissaria ha poi incontrato i dirigenti comunali Luigi Botteghi, Graziella Cianini e Isotta Macini, insieme alla Segretaria comunale Giuseppina Massara, con i quali ha fatto il punto della situazione sul lavoro da svolgere nell’immediato e nelle prossime settimane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: