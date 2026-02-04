La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri al secondo incontro del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino – Andorra

La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri al secondo incontro del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino – Andorra.

Una delegazione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, composta dal Presidente Michele Muratori e dai Consiglieri Manuel Ciavatta, Gerardo Giovagnoli e Nicola Renzi ed accompagnata dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso il Principato di Andorra, Luca Brandi parteciperà al secondo incontro del Gruppo di Lavoro Interparlamentare San Marino – Andorra che si terrà nei giorni 5 e 6 febbraio presso il Principato di Andorra, su invito della Commissione Legislativa di Politica Estera del Consiglio Generale di Andorra.

L’incontro fa seguito alla firma del Protocollo di Intesa Interparlamentare, avvenuta a San Marino l’11 giugno scorso alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Presidente del Consiglio Generale di Andorra. Un Protocollo nato dalla comune volontà di rilanciare l’impegno per una sempre più stretta collaborazione tra i due organi legislativi, con la promozione di attività congiunte e la creazione di occasioni di confronto al fine di rendere più efficace la cooperazione e rafforzare il rapporto bilaterale.

Nel corso dell’incontro, le delegazioni delle due Commissioni Affari Esteri si confronteranno in particolare sul tema dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, sul rafforzamento del ruolo dei Piccoli Stati nel contesto internazionale e sulle relazioni economiche e commerciali, nonché nuove opportunità di collaborazione a 30 anni dallo stabilimento delle relazioni ufficiali tra i due Paesi.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: