“La Commissione per le Pari Opportunità istituisce l’Albero delle Parole Gentili per contrastare il problema della Violenza sulle Donne, Sabato 21 Novembre “

Tra le urgenze che interessano l'odierna società, il fenomeno della violenza sulle Donne, sembra essere un problema immune al cambiamento e allo sviluppo socio-culturale. Con violenza s’intendono sia forme di violenza fisica, come percosse, violenza sessuale, relegazione domiciliare, sia violenza psicologica intesa come minacce, insulti e fenomeni di stalking. In ogni caso si tratta di una violazione dei diritti umani. Le situazioni di violenza, in particolare domestica, purtroppo, non sono migliorate durante la pandemia da Covid-19. Infatti molte donne si sono trovate o si trovano ancora sotto lo stesso tetto con il proprio carnefice. Molto spesso queste donne non riescono a denunciare chi compie il reato per impossibilità, per vergogna o per paura di essere giudicate in modo negativo dalla società. Tra le cause che impediscono la denuncia, spesso si individua una condizione lavorativa ed economica che non permette loro di vivere in autonomia. La Commissione per le Pari Opportunità, con l’intento di sensibilizzare la popolazione sammarinese a questa difficile tematica, ha deciso, in vicinanza della Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, il 25 novembre prossimo, di istituire l’Albero delle Parole Gentili, nel centro storico della nostra Antica Repubblica, sabato 21 novembre ore 10, presso il Giardino dei Liburni.

Commissione Pari Opportunità