La Commissione per le Politiche Giovanili parteciperà al 12° Youth Forum dell’UNESCO

La Commissione per le Politiche Giovanili, con la delegata Anna Guerra, parteciperà al 12° Youth Forum dell’UNESCO che si svolgerà online venerdì 19 novembre, in connessione con la 41a Conferenza Generale, incentrato sulla tematica “Co-creazione del periodo post-Covid con i giovani”. I lavori sono iniziati il 5 novembre con la plenaria di tutti i delegati provenienti dagli Stati membri e sono proseguiti poi nei giorni seguenti con incontri a livello regionale aventi lo scopo di redigere 4 raccomandazioni e 4 soluzioni basate sulle proposte reali e tangibili dei giovani. La delegazione sammarinese ha partecipato all’incontro Nord America e Europa, all’interno del quale sono emerse 4 raccomandazioni aventi come principali tematiche l’accessibilità all’educazione, la salute mentale, la partecipazione e la disoccupazione giovanile, la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale. Il 19 novembre tali esiti comporranno la base - così come i risultati degli altri incontri regionali di Africa, Asia e Oceano Pacifico, Stati Arabi, America Latina e Caraibi - del processo di co-progettazione che vedrà creare ulteriori 4 proposte a livello globale che l’UNESCO adotterà nelle proprie Conferenze Generali dei prossimi due anni determinando le politiche e le decisioni dell’organismo. L’UNESCO, come Organizzazione Internazionale, promuove da sempre la partecipazione dei giovani nei processi decisionali. Lo Youth Forum dell’UNESCO è da 22 anni uno spazio di confronto che incentiva concretamente a esprimere le proprie idee, condividere le sfide per il futuro e proporre delle soluzioni tangibili e realizzabili ad esse. La Commissione è fiera di poter dare il proprio contributo in questo importante evento, soprattutto ora visto il momento storico che stiamo vivendo.

c.s. Commissione per le Politiche Giovanili