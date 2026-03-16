La Commissione per le Politiche Giovanili promuove un questionario sulla condizione dei giovani sammarinesi

La Commissione per le Politiche Giovanili avvia un’iniziativa di ascolto rivolta ai giovani della Repubblica, attraverso la diffusione di un questionario finalizzato a raccogliere dati, opinioni e proposte utili a comprendere più a fondo bisogni, aspettative e criticità vissute dalle nuove generazioni.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che molti giovani si trovano oggi ad affrontare sfide complesse legate al percorso di studi, all’ingresso nel mondo del lavoro, al benessere personale e alla possibilità di progettare con serenità il proprio futuro. Accanto al desiderio di partecipazione attiva e di crescita, emergono infatti timori e incertezze che richiedono risposte concrete e mirate.

Il questionario, completamente anonimo e di semplice compilazione, affronta temi centrali quali formazione, occupazione, qualità della vita, relazioni sociali, utilizzo dei social network, fattori di rischio e livello di coinvolgimento civico e politico. I risultati costituiranno una base conoscitiva importante per orientare politiche pubbliche, interventi e progettualità dedicate al mondo giovanile.

«Ascoltare direttamente i giovani significa costruire politiche più efficaci e aderenti alla realtà. Questo questionario rappresenta un primo passo concreto per dare voce alle nuove generazioni e trasformare le loro esigenze in azioni», sottolinea la Commissione per le Politiche Giovanili.

La Commissione invita tutti i giovani sammarinesi a partecipare attivamente all’iniziativa, dedicando pochi minuti alla compilazione del questionario disponibile sulla loro pagina Instagram.

Un’ampia partecipazione consentirà di delineare con maggiore precisione la situazione attuale e contribuire alla definizione di strategie orientate al futuro del Paese.



Comunicato stampa

Commissione per le Politiche Giovanili









