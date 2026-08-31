La comunità di Sant’Agata Feltria ha celebrato la Festa di San Francesco

La comunità di Sant’Agata Feltria ha celebrato la Festa di San Francesco.

La comunità di Sant’Agata Feltria ha celebrato domenica 30 agosto 2026 la Festa di San Francesco, presso la suggestiva località di Cella Fausti, lungo il Cammino dedicato al Santo di Assisi. Alle ore 17:00 si è svolta la Santa Messa concelebrata da Don Mirco Cesarini, vicario della Diocesi di San Marino-Montefeltro, insieme a Don Flavio e Don Emmanuel, con l’accompagnamento musicale all’organo di Pierluigi Vicini. Durante la celebrazione è stata inaugurata la nuova scultura di San Francesco opera di Gildo Torelli, dal titolo “Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature. San Francesco esce dalla nuvola”, un’opera che rende omaggio alla spiritualità francescana e al suo messaggio universale di fraternità e amore per il creato. A seguire, l’intervento dell’amministrazione comunale ; l’Assessore al Turismo Emanuel Peruzzi ed il Sindaco di Sant’Agata Feltria Goffredo Polidori e con la partecipazione del Consigliere della Repubblica di San Marino e Pellegrino Giovanni Francesco Ugolini invitato dall’amministrazione su suggerimento della famiglia Urbini/Boldrini, e infine un momento conviviale con rinfresco aperto a tutta la cittadinanza e ai pellegrini. Nel suo intervento, Giovanni Francesco Ugolini ha ricordato come la Diocesi di San Marino-Montefeltro, in sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, abbia promosso e realizzato il tradizionale “Cammino sui passi di San Marino e San Francesco”, svoltosi sabato 29 agosto 2026. L’iniziativa, inserita nel programma delle celebrazioni del Santo Patrono Marino e dell’Ottavo Centenario Francescano, ha visto la partecipazione di S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, e di S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo della Diocesi di Rimini, insieme a numerosi cittadini, fedeli e pellegrini. Il percorso, lungo circa 20 km, ha rappresentato un itinerario spirituale e culturale di grande valore. Il cammino si inserisce nel ricco calendario di eventi dedicati all’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), dal titolo “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”. Concerti, convegni, pellegrinaggi e iniziative culturali, filateliche e numismatiche arricchiscono il programma, volto a celebrare il legame storico con il Santo di Assisi che, nel suo passaggio sul Monte Titano, lasciò un messaggio di libertà, sobrietà e pace. La giornata è stata anche occasione per presentare il volume “Cella Fausti e il Convento di San Francesco in Sant’Agata Feltria – indagine storica e progetto di ricostruzione dell’antica cella” di Manlio Flenghi e Corrado Flenghi, parte della collana di studi storici santagatesi. Il libro ripercorre la storia della Cella Fausti, eremitaggio che secondo la tradizione fu frequentato da San Francesco nel suo passaggio nel Montefeltro, la vicenda del convento dei frati minori conventuali, costruito tra il 1240 e il 1250 e distrutto dal terremoto del 1781, con documenti e testimonianze conservati nell’Archivio della Diocesi di San Marino-Montefeltro; Nel testo viene sottolineato il valore spirituale della cella come “soglia tra terra e cielo”, segno di memoria più che di architettura.

Comunicato stampa

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