La Consulta delle Giunte di Castello ricorda Maria Teresa Beccari

La Consulta delle Giunte di Castello della Repubblica di San Marino in rappresentanza dei nove Capitani di Castello e membri delle Giunte esprime sentimenti di sincera amicizia e sentito cordoglio alla famiglia Beccari per la scomparsa della cara Maria Teresa. Noi che abbiamo avuto il privilegio e l’onore non solo di poterla conoscere, ma anche di poter apprezzare le sue incredibili doti umane e professionali vogliamo ricordarla soprattutto per quel genuino spirito di servizio che si è incarnato in un indefesso servizio al bene comune attraverso l’incarico di Capitano di Castello della Città di San Marino dal 2009 al 2018. Per onorare e ricordare Maria Teresa nella giornata di domani, 8 maggio, le bandiere dei Castelli in tutte le nostre sedi istituzionali porteranno il segno del lutto.

c.s. Il portavoce della Consulta delle Giunte di Castello, Federico Cavalli