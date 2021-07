La Consulta per l'Informazione incontra il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna

Il Direttivo della Consulta per l'Informazione ha incontrato in delegazione il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna Giovanni Rossi. La “trasferta bolognese”, oltre a rafforzare i ben noti legami di amicizia tra gli organismi dei due paesi, è servita per pianificare una stagione autunnale che intendiamo dedicare in modo preponderante ai corsi di formazione. La collaborazione tra Consulta per l'Informazione e Ordine dei Giornalisti ha già prodotto in passato apprezzate giornate di studio che necessitano di essere ripetute e ampliate in termini di offerta di contenuti e di appuntamenti. Il Presidente Rossi ha ribadito ancora una volta come consideri strategica la sinergia con San Marino che resta osservatorio privilegiato per la facilità di interlocuzione con gli organismi internazionali, oltre che attrattivo dal punto di vista storico, culturale e turistico per cui non saranno pochi i colleghi che approfitteranno dei corsi per visitare la Repubblica. La delegazione del Consiglio Direttivo della Consulta per l'Informazione composta dal Presidente Roberto Chiesa e dai Consiglieri Sara Bucci e Giacomo Barducci ha invitato il Presidente Rossi a San Marino per la ripresa della formazione in presenza nel mese di settembre.