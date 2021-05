La controriforma del mercato del lavoro, è il tema di "CSdL Informa" di mercoledì 12 maggio

La controriforma del mercato del lavoro, è il tema di "CSdL Informa" di mercoledì 12 maggio.

Sarà interamente dedicata alla ipotesi di riforma del mercato del lavoro predisposta dal Segretario di Stato Lonfernini, e ai gravissimi pericoli che - se approvata - produrrebbe sui diritti dei lavoratori, il 5° appuntamento di CSdL Informa", in programma mercoledì 12 maggio alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL." Nell''incontro di venerdì scorso, il Segretario per il Lavoro è rimasto fermo sulle sue posizioni, riproponendo modifiche legislative che non fanno altro che aumentare le condizioni di precarietà e instabilità dei rapporti di lavoro e che non risolvono i nodi fondamentali della disoccupazione interna. In sostanza, viene proposta una controriforma che la CSdL contesta fermamente; ai dirigenti confederali e di federazione il compito di illustrare le posizioni della Confederazione a difesa delle conquiste sindacali e dei diritti del lavoro.

