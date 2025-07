La Corte di Olnano alla 23° edizione della Giostra Cavalleresca d'Europa a Sulmona

L’Associazione storico-culturale La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice, in rappresentanza del Castello di Serravalle e dell’intera Repubblica di San Marino, prenderà parte alla prestigiosa Giostra Cavalleresca d’Europa per la Pace, in programma a Sulmona (AQ) il 18, 19 e 20 luglio. Giunta alla sua 23ª edizione, la Giostra Cavalleresca d’Europa si svolgerà parallelamente alla 17ª edizione della Giostra dei Borghi più belli d’Italia, unendo rievocazione storica, spirito di competizione e messaggi di cooperazione tra i popoli. L’evento coinvolgerà nove delegazioni internazionali, provenienti da tutta Europa: Colchester (Regno Unito), Verdelais (Francia), Sinij (Croazia), Oristano (Italia), Lefkada, Kitera e Zante (Grecia), e Xaghra (Malta). In questo prestigioso contesto, San Marino sarà rappresentata dal Castello di Serravalle e dall’Associazione La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice, "ambasciatrice" delle tradizioni medievali sammarinesi e portatore di un messaggio di amicizia. La partecipazione si inserisce perfettamente nello spirito delle recenti risoluzioni del Consiglio Grande e Generale della Repubblica più antica del Mondo, che ribadiscono l’impegno del Paese nella difesa del Diritto Internazionale e nell’adesione alla Raccomandazione UNESCO sull’educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile. Il programma della manifestazione prevede, nella mattinata di domenica 20 luglio, la presentazione ufficiale delle delegazioni nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, con scambio di saluti e doni simbolici. Nel pomeriggio, il centro storico della città abruzzese sarà animato da un grande corteo storico, che sfilerà fino a Piazza Maggiore, dove si svolgeranno le semifinali e finali della Giostra a cavallo. La manifestazione si concluderà con una grande festa in piazza, un momento di condivisione tra tutte le delegazioni partecipanti, all’insegna del divertimento, della musica e della convivialità, a dimostrazione che lo spirito della Giostra va oltre la competizione, diventando occasione di dialogo tra culture e popoli.



