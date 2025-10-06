TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:41 Sindacato della Reggenza: davanti ai Garanti il “caso Giacomo Simoncini”. Attesa per la pronuncia 16:27 Interpellanza di Repubblica Futura su Augusto Coriglioni 16:05 La statunitense Amanda Anisimova la vincitrice del “China Open”, penultimo WTA 1000 della stagione 15:46 Pupi Avati: "Mi piacerebbe diventare cittadino di San Marino" 15:44 IGR, Rete: “Riforma iniqua” e deposita un progetto di legge 14:26 Il DG Sergio: "Per San Marino RTV un futuro con vocazione internazionale" 14:02 IGR, i sindacati mostrano le nuove proiezioni: "C'è chi ci guadagna" 13:54 Appello a Palazzo Pubblico: “Niente più contratti da San Marino con aziende legate all’economia di guerra israeliana” 13:47 “Proteggi te stesso e i tuoi cari”: al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 13:41 Desario (AdnKronos): "San Marino Rtv mette a fuoco la comunicazione in un momento delicato"
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice all'Expo di Osaka

6 ott 2025
La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice all'Expo di Osaka

Sta per concludersi l'edizione di EXPO 2025 a Osaka (Giappone), un evento che ha rappresentato per la nostra Repubblica un'occasione preziosa e irripetibile per farsi conoscere e apprezzare a livello internazionale, mettendo in luce peculiarità storiche e culturali davvero uniche al mondo. Il prestigioso compito di salutare il pubblico e gli ospiti di Expo è stato affidato all'Associazione di Rievocazione Storica La Corte di Olnano e alla Compagnia dell'Istrice, insieme agli artisti Francesco Stefanelli, Nicola Pantani e Mariya Taniguchi. Per questa speciale occasione è stato ideato uno spettacolo che intreccia musica, canto e storia, capace di trasmettere i valori che la Repubblica di San Marino da sempre incarna: Storia, Tradizione, Libertà e Pace. Sarà questa l'immagine che desideriamo consegnare a Expo, affinché resti viva negli occhi e nella memoria del mondo. A dieci anni dalla prima trasferta in Oriente (nel 2015, in occasione del Fiesta Folkloriada di Manila, nelle Filippine) e dall'ultima partecipazione a un'Expo Universale (Milano 2015), una piccola delegazione dell'associazione volerà in Giappone colma di orgoglio ed emozione, certa di vivere uno scambio culturale intenso e indimenticabile. Un sincero ringraziamento va al Commissariato Generale di San Marino per Expo 2025, che ha voluto affidare a noi questa straordinaria e irripetibile opportunità.

C.s. La Corte di Olnano e la Compagnia dell'Istrice




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa