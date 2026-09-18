La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna entra nel registro De.C.O.

La cozza selvaggia di Marina di Ravenna entra ufficialmente nel registro De.C.O. – Denominazione comunale di origine del Comune di Ravenna. La Giunta comunale ha approvato la scheda identificativa del prodotto e la sua iscrizione nel registro De.C.O., riconoscendo il valore di una produzione profondamente legata al territorio, alla tradizione della pesca e all’identità gastronomica della comunità ravennate. Il riconoscimento riguarda ‘La Selvaggia di Marina di Ravenna’ un marchio detenuto dalle cooperative ‘La Romagnola’ e Nuovo Conisub, storicamente impegnate nella raccolta delle cozze sulle piattaforme off-shore. “Con questo riconoscimento – dichiara l’assessora all’Agricoltura e Agroalimentare Barbara Monti - valorizziamo una produzione che appartiene alla storia e all’identità di Marina di Ravenna e che racconta il rapporto profondo tra il nostro territorio, il mare e il lavoro delle comunità della pesca. La De.C.O. è uno strumento concreto per tutelare e promuovere le nostre eccellenze locali, rafforzandone il legame con il territorio e la memoria della comunità”. “L’iscrizione nel registro De.C.O. - dichiarano Sauro Aleati, presidente della cooperativa La Romagnola e Gabriele Barberini, presidente della cooperativa Nuovo Conisub - rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso di riconoscimento e valorizzazione della cozza selvaggia di Marina di Ravenna, un prodotto di qualità profondamente legato al nostro territorio. Dopo il deposito del marchio questo riconoscimento ne rafforza l’identità, la provenienza e il valore, premiando il lavoro portato avanti negli anni”. La cozza selvaggia di Marina di Ravenna cresce spontaneamente sulle parti sommerse delle strutture off-shore, seguendo una propria stagionalità. La raccolta, che si concentra solitamente nel periodo tra maggio e settembre, viene effettuata da operatori tecnici subacquei, che si immergono fino a 12 metri di profondità e provvedono a staccare manualmente le cozze dalle strutture. La raccolta del prodotto è iniziata negli anni ’70, quando a seguito dell’installazione delle piattaforme metanifere al largo della costa è sorta la necessità di alleggerirne le parti sommerse dalla colonizzazione di cozze, così da limitarne peso e volume. Quella che nacque come un’attività funzionale alla manutenzione delle piattaforme è diventata nel tempo una produzione caratteristica del territorio, fino alla creazione nel 2021 del marchio ‘La Selvaggia di Marina di Ravenna’ volto a tutelarne la qualità e la provenienza.

c.s. Comune di Ravenna







