La Croce Rossa Italiana conferisce la Medaglia della Gentilezza agli operatori della Polizia Locale di Rimini.

Questa mattina è stata appuntata alla bandiera della Polizia locale di Rimini la Medaglia della gentilezza, istituita dalla Presidenza nazionale della Croce Rossa Italiana per riconoscere il valore mostrato durante l'emergenza Covid 19. Erano presenti, oltre al Sindaco di Rimini, la presidente del comitato di Rimini di CRI Rita Rolfo e due ufficiali di Polizia locale come alfieri della bandiera. Il simbolo di riconoscimento vuole essere un segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e abnegazione durante l'emergenza pandemica.

