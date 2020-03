La Croce Rossa Sammarinese e l’epidemia da Corona Virus

La Croce Rossa Sammarinese, in collaborazione con l'ISS ed il Pronto Soccorso, si è attivata con il Corpo dei Volontari del Soccorso per affrontare l'epidemia in atto. I Volontari del Soccorso sono infatti impegnati quotidianamente ed in maniera intensa con tutti i mezzi a disposizione.

Un equipaggio di volontari con due turni di 6 ore, che coprono tutto l'arco diurno, è a disposizione del Pronto Soccorso per portare i tamponi faringei a Cesena, effettuando diverse trasferte quotidiane. Si effettuano poi missioni per il trasporto di materiale sanitario e di pazienti ricoverati che debbono sottoporsi ad indagini diagnostiche, esami o trasferimenti in ospedali fuori territorio. Si effettuano anche trasferimenti di pazienti infermi per varie destinazioni: Casa di Riposo, domicilio ed altro.

Questa attività contribuisce ad alleggerire il Pronto Soccorso da missioni non urgenti, per riservargli il compito principale dell'effettuazione del soccorso primario e del trattamento delle emergenze.

La CRS ha inoltre donato al Pronto Soccorso un ozonizzatore per la disinfezione dei mezzi e degli ambienti, un discreto quantitativo di disinfettante per le mani ed altro materiale che è in arrivo .

E' stata appena immatricolata una nuova ambulanza, resa subito operativa per questa grave situazione. L'acquisto ha richiesto un notevole impegno finanziario così come la fornitura dei presidi per la sicurezza personale e di tanto altro materiale.

Il Direttivo della CRS ringrazia tutti i volontari che, con abnegazione e spirito di sacrificio, collaborano con le Istituzioni nell'affrontare questa severa epidemia che, non si dimentichi, può esporre anche a rischi per la propria salute tutti coloro che sono in prima linea per affrontare questa emergenza, ed i volontari della CRS in prima linea lo sono.

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza che è iniziata la campagna di tesseramento per il 2020, tesseramento che si può effettuare presso tutti gli sportelli bancari, ove sono a disposizione le coordinate (quota minima euro 15). E' possibile tesserarsi anche con delega bancaria con "disposizione permanente di addebito" che si rinnova automaticamente ogni anno. E' consigliabile infine che i soci che avevano già attivato tale procedura negli scorsi anni, verifichino, dopo le recenti vicende bancarie, se tale disposizione è ancora attiva.



Comunicato stampa

Croce Rossa Sammarinese