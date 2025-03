La Croce Rossa Sammarinese ha donato ed inviato due autoambulanze al Consiliul Raional Călăraşi della Repubblica di Moldova

Questo pomeriggio l’Avv. Raimondo Fattori Presidente della Croce Rossa Sammarinese, assistito dal Corpo dei Volontari del Soccorso, ha proceduto alla formale consegna all’autotrasportatore di due ambulanze che sono state donate al Consiliul Raional Călăraşi della Repubblica di Moldova. Si tratta di un FIAT Ducato, e di un Volkswagen Transporter con impianto per somministrazione di ossigeno funzionante su entrambi i veicoli. Due automezzi 4x4 dotati anche di gomme chiodate, opportunamente revisionati, in ottime condizioni ed ancora perfettamente funzionanti, ma non più corrispondenti agli standard normativi attualmente imposti nel nostro Paese. La Repubblica di Moldova, nonostante le sue scarse risorse economiche, è in prima linea nell’assistenza ai profughi dalla confinante Ucraina, ed il Distretto di Călăraşi - attraverso l’Ambasciatore di San Marino in Moldova ha rivolto un appello di aiuto che la Croce Rossa Sammarinese ha immediatamente accolto. Fedele ai propri principi statutari la Croce Rossa della Repubblica di San Marino, sempre vicina ai territori ed alle popolazioni oggetto di conflitti o difficoltà umanitarie, ha ritenuto di deliberare questo importante atto di solidarietà consentendo al Distretto di Călăraşi di sostituire i vecchissimi ed obsoleti automezzi sino ad ora utilizzati, garantendo un miglior supporto sanitario anche ai numerosi rifugiati ucraini presenti in Moldova. S.E l’Ambasciatore Renato Nibbio Bonnet, presente alla consegna degli automezzi, ha evidenziato il fattivo impegno del Vice Presidente di Croce Rossa Sammarinese Dott. Ercolani Lorenzo nell’affrontare e risolvere le numerose problematiche che si sono via via presentate sia per la donazione che per l’organizzazione del trasporto. Al suo sentito ringraziamento alla Croce Rossa Sammarinese, si è unito quello dell’Ambasciata della Repubblica di Moldova che ha auspicato che questo importante atto di solidarietà sia l’inizio di future collaborazioni. Vivo compiacimento per l’iniziativa di solidarietà della Croce Rossa Sammarinese e’ stata espressa anche da parte dell’On.le Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità.