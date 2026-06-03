La CSdL alla 114ª Conferenza Internazionale del Lavoro dell’OIL

La Confederazione Sammarinese del Lavoro partecipa ogni anno ai lavori della Conferenza Internazionale del Lavoro promossa dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro. La 114ª edizione è in programma a Ginevra dal 1° al 12 giugno 2026; la CSdL è rappresentata dalla Segretaria Confederale Simona Zonzini. La Conferenza rappresenta il principale appuntamento mondiale del dialogo tripartito tra governi, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali dei 187 Stati membri dell’OIL. La rappresentante CSdL segue con particolare attenzione i temi al centro dell’edizione 2026: il lavoro dignitoso nell’economia delle piattaforme, la parità di genere nel mondo del lavoro, il rafforzamento del dialogo sociale e del tripartitismo, oltre alle trasformazioni determinate dall’intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione. In un contesto internazionale segnato da profonde disuguaglianze sociali, conflitti e cambiamenti tecnologici sempre più rapidi, la CSdL ribadisce l’importanza del dialogo sociale quale strumento fondamentale per garantire diritti, coesione sociale e sviluppo sostenibile. La Conferenza Internazionale del Lavoro costituisce infatti uno spazio indispensabile di confronto democratico, nel quale il ruolo delle organizzazioni sindacali è centrale per affermare la dignità del lavoro e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel suo rapporto alla Conferenza, il Direttore Generale dell’OIL richiama la necessità di compiere “una scelta cruciale” affinché l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica siano orientate verso il lavoro dignitoso e la giustizia sociale, evitando invece l’aumento delle disuguaglianze e della precarietà. Il rapporto sottolinea come il futuro del lavoro “non sia predeterminato”, ma dipenda dalle decisioni politiche, istituzionali e sociali che verranno assunte a livello globale. Particolare rilievo viene attribuito al ruolo delle istituzioni del lavoro e delle parti sociali. Secondo il Direttore Generale, il dialogo sociale rappresenta uno strumento essenziale per governare le trasformazioni tecnologiche, rafforzare la legittimità delle scelte e distribuire in modo più equo i benefici dell’innovazione. La CSdL condivide pienamente questo approccio e sostiene la creazione anche a San Marino di un organismo tripartito permanente, in modo che il dialogo sociale sia strutturato e non più o meno efficace a seconda delle circostanze e delle volontà dei governi di turno. Il rafforzamento della giustizia sociale, della contrattazione collettiva, della protezione sociale universale e della partecipazione democratica dei lavoratori sono condizioni indispensabili per costruire società più inclusive e sostenibili. Nel quadro della Conferenza, la CSdL conferma inoltre la propria adesione alla Coalizione Mondiale per la Giustizia Sociale promossa dall’OIL, riconoscendo in tale iniziativa un importante strumento internazionale per rilanciare i diritti del lavoro, il lavoro dignitoso, la solidarietà tra i popoli e la cooperazione multilaterale. La partecipazione della CSdL ai lavori della Conferenza Internazionale del Lavoro rappresenta anche un’occasione di confronto con le organizzazioni sindacali internazionali e con le altre realtà del movimento dei lavoratori, al fine di rafforzare l’impegno comune per un modello di sviluppo fondato sulla centralità del lavoro, sulla pace, sui diritti e sulla giustizia sociale.



c.s. CSdL









