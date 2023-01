La CSdL domani incontra le delegazioni sindacali della DGB e della CGT Una significativa occasione di confronto e dibattito sul ruolo del sindacato nelle realtà nazionali di San Marino, Germania e Francia, e in generale nel contesto europeo e internazionale

La CSdL domani incontra le delegazioni sindacali della DGB e della CGT.

Nel pomeriggio di domani, alle 15.00 presso la sala riunioni CSU, i membri dei Direttivi Confederale e di Federazione CSdL e i delegati sindacali della Confederazione incontrano le delegazioni della DGB del Distretto di Odenwald (Germania), e della CGT dell'Alsazia (Francia), le quali in questi giorni si trovano a Rimini per partecipare, come ospiti, ai lavori del Congresso della CGIL provinciale, cui è stata invitata anche la CSdL. Le delegazioni sono rappresentate dai seguenti dirigenti: per la DGB Horts Raupp, Harald Staier, Roberta Basile; per la CGT Denis Schnabel, Giovanni Corato. Con le strutture provinciali di queste grandi organizzazioni, la CSdL intrattiene da diversi anni, unitamente alla CGIL Rimini, rapporti di scambio, amicizia e collaborazione, che si concretizzano anche con visite reciproche periodiche. L'incontro di domani rappresenta, per i dirigenti e attivisti della CSdL, una significativa e importante occasione di confronto e dibattito sul ruolo e l'azione del sindacato nelle rispettive realtà nazionali, e più in generale nell'ambito del sindacato europeo e internazionale.

CSdL

