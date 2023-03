La CSdL partecipa al 19° Congresso nazionale CGIL

Una delegazione della CSdL partecipa ai lavori del 19° Congresso nazionale della CGIL, che si apre domani al Palacongressi di Rimini, per concludersi sabato 18 marzo. La delegazione CSdL è guidata dal Segretario Generale Enzo Merlini, ed è composta dal Segretario Confederale William Santi, dalla Funzionaria FULI Simona Zonzini, dal Segretario FUCS Stéphane Colombari. "Il lavoro crea il futuro", è lo slogan del Congresso CGIL, che giunge al termine di un lungo percorso che ha coinvolto tutti gli iscritti al più grande sindacato italiano, a partire dalle assemblee di base, per poi svilupparsi nei congressi delle camere del lavoro provinciali e del livello regionale, oltre che nei congressi delle categorie. Nella stessa giornata di domani, al Congresso verrà presentato ad una platea di sindacalisti di tutto il mondo, e quindi firmato - anche dalla CSdL - il “Manifesto della rete internazionale dei sindacati antifascisti”: un documento che fa seguito alle manifestazioni svolte in risposta all'attacco squadrista alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021, finalizzato alla lotta senza confini all’estrema destra, perché il fascismo, sia politico sia culturale, ha come nemico storico e naturale proprio il mondo del lavoro. "Ovunque - scrive la CGIL nella presentazione del manifesto - assistiamo a rigurgiti neofascisti, nazionalisti, sovranisti: con nomi e forme diverse, ma legati dalla stessa intollerante e discriminatoria visione della società. Traggono forza dal malcontento sociale diffuso, offrendo risposte semplici, basate sulla 'paura dell’altro', sulla contrapposizione identitaria, sulla 'disintermediazione' politica e sociale. Nelle nostre società - sempre più povere, spaventate e frammentate - si erodono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, spesso si attaccano le stesse libertà sindacali: e il connubio tra il risorgere dell’estrema destra e l'attacco ai sindacati rende complessivamente ovunque più deboli le stesse democrazie." Ricordiamo che in precedenza la CSdL ha partecipato ed ha portato il proprio messaggio di saluto ai Congressi emiliano-romagnoli della CGIL, dove ha ricevuto un'accoglienza calorosa; un'ulteriore dimostrazione delle ottime relazioni tra i due sindacati, che fa seguito allo storico accordo per la doppia affiliazione, sottoscritto il 1° settembre scorso, con il suggello del Segretario Generale Nazionale Maurizio Landini.

Cs - CSdL