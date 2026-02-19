La Csdl plaude a SMUVI: "Gran bella iniziativa!"

La Csdl plaude a SMUVI: "Gran bella iniziativa!".

La CSdL ha partecipato alla presentazione del progetto SMUVI, ovvero di un nuovo modello di trasporto pubblico, su chiamata, finalizzato a rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei fruitori. L’analisi di partenza sul quale il Governo ed i tecnici si sono concentrati si è basata altresì sulla necessità di provare ad invertire una tendenza che vede il servizio ampiamente sotto utilizzato, anche per la rigidità delle attuali linee, sia in termini di orari che di percorso dei bus. Le ragioni e gli obiettivi sono ampiamente condivisibili, anche sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale, visto che i pullman molto spesso circolano semivuoti. Si tratta ora di vedere se la sperimentazione gratuita produrrà i risultati positivi auspicati. Per la CSdL i presupposti ci sono tutti, seppure in questa prima fase gli orari non siano compatibili, ad esempio, per chi volesse utilizzare il servizio per recarsi al lavoro. Ciò non toglie che potranno essere modificati in corso d’opera. L’auspicio è che SMUVI venga utilizzato da tutte le persone che hanno difficoltà a spostarsi con mezzi propri, così come dai lavoratori, i giovani, i turisti. Si pensi solo alla possibilità di recarsi presso le mense nella pausa pranzo, oppure a quella di frequentare il centro storico senza bisogno di mettersi alla ricerca di un parcheggio il più vicino possibile. Tutto ciò contribuirebbe in modo virtuoso e moderno a rendere più veloce lo spostamento delle persone e decongestionare il traffico. Nella più ampia riorganizzazione del Servizio di Trasporto Pubblico, attendiamo anche il prosieguo del confronto sindacale sugli aspetti che riguardano gli Autisti del Servizio. Complimenti a chi ha lavorato a questo progetto e a chi lo ha reso fattibile.

C.s. - CSdL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: