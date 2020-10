La Csu ricorda Sante Canducci: il suo impegno ha migliorato la vita dei lavoratori

La Csu ricorda Sante Canducci: il suo impegno ha migliorato la vita dei lavoratori.

Appresa la notizia della scomparsa di Sante Canducci, i segretari della Centrale Sindacale Unitaria, Giuliano Tamagnini (CSdL) e Gianluca Montanari(CDLS), hanno inviato questa mattina messaggi e telegrammi di cordoglio alla famiglia e al PDCS. Entrambi i segretari delle confederazioni sindacali si sono soffermanti sul “traguardo storico” e “antica bandiera CSU” della Legge sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che Sante Canducci, nelle vesti di Segretario di Stato alla Sanità, raggiunse a fine anni 90. “Ricordiamo in particolare - scrive Tamagnini nel telegramma inviato al PDCS - di aver realizzato, grazie a un confronto particolarmente proficuo e costruttivo con il sindacato, la legge sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, attualmente ancora in vigore, che ha rappresentato un significativo e importante passo avanti sul piano della tutela della salute dei lavoratori”. Ricordo Sante, si legge nella lettera che Montanari ha scritto alla famiglia, “come dirigente della CDLS impegnato nelle lotte sindacali per il consolidamento della sanità pubblica e del sistema pensionistico e come artefice, in qualità di Segretrario di Stato alla Sanità, dell’accordo che ha portato all’approvazione della Legge 31/98, un vero e proprio baluardo legislativo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. Per i segretari della CSU l’impegno di Canducci nel sindacato e nelle Istituzioni, unito alla sua indubbia professionalità di medico, hanno contribuito a migliorare la legislazione sociale e la vita dei lavoratori sammarinesi.

Csu

I più letti della settimana: