“La cucina letteraria”, il 4° appuntamento con Romina Angeli.

“Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo” (Paul Gauguin)

“La cucina letteraria” è il nuovo format ideato e prodotto da Zoomma.news portale della Carlo Biagioli srl, online dal 2015: cinque appuntamenti, cinque interviste , cinque autori, cinque libri. Testi stimolanti e intriganti, molto diversi tra loro per contenuto, stile e linguaggio, ad avvicendarsi un thriller, una storia d’amore, un manuale per le mamme ed uno dedicato al trust, una spy story. Un filo rosso lega i vari scrittori ospiti: la voglia di mettersi in gioco, raccontarsi al di fuori di ogni stereotipo e cimentarsi in veste di chef nell’elaborazione di un piatto, uno diverso ogni puntata. Gli ingredienti magici di questo innovativo format letterario sono tre: una cucina Kitchenhouse collocata all’interno del laboratorio artigianale “Buonissimo” di Domagnano, la possibilità di preparare un piatto, la propria ricetta preferita, quella che riesce meglio, la più ardita e al contempo essere intervistati in merito al proprio libro, raccontandone aneddoti e curiosità I video dei vari incontri saranno caricati di settimana in settimana sul canale youtube di zoomma.news e rilanciati sulla nostra pagine fb il mercoledì alle 19.30.

L’iniziativa gode del Patrocinio della Segreteria di Stato Territorio Ambiente e Agricoltura. Protagonista della quarta puntata è Romina Angeli una life coach, aiuta le persone a stare bene, indicando strumenti giusti, in particolare si rivolge alle mamme, supportandole in quello che è il percorso più bello e complesso per una donna. Romina è autrice del libro “Essere mamma oggi” manuale pratico per mamme in cerca di felicità, come recita l’occhiello a fianco del titolo. Il manuale vuole indicare una raccolta di strumenti pratici che sostengono la mamma nel suo prezioso ruolo, conoscenza, tecnica e lavoro su di sé diventano ingredienti fondamentali che, se trasformati in pratiche quotidiane, permettono di crescere figli equilibrati, rispettosi, autonomi e aiutano la mamma a sentirsi orgogliosa di sé e consapevole del proprio valore. Filo rosso dei vari appuntamenti e ricette l’uso di prodotti e materie prime di San Marino, la tradizione come punto d’orgoglio e stimolo a una conoscenza ed uso sempre maggiore.



c.s Zoomma

