La cultura ritrovata: gli applausi riscaldano il cuore del Concordia

Ieri sera, 15 giugno, data di ripartenza per cinema e teatri dopo il lungo periodo di sospensione forzata, il Teatro Concordia di Borgo Maggiore ha potuto nuovamente celebrare l’antichissimo rito collettivo della fruizione artistica. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani insieme ai Segretari di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, per l’Industria Fabio Righi, e l’Ambasciatore d’Italia Guido Cerboni sono stati accolti dal Segretario per la Cultura, Andrea Belluzzi e dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj. Una serata dal valore altamente simbolico, resa possibile attraverso l’applicazione rigorosa delle disposizioni previste, che comunque hanno permesso a un pubblico di circa 100 spettatori di seguire l’intimo e toccante concerto tenuto dalla giovane eccellenza sammarinese, il violoncellista Francesco Stefanelli, accompagnato dal pianista Nicola Pantani. Le note finalmente riecheggianti dal vivo, che hanno prodotto applausi scroscianti dopo il lungo tempo di silenzio, hanno saputo emozionare i presenti, rendendoli partecipi di una nuova rinascita culturale. Un successo che ci auguriamo possa essere solo il primo di una lunga serie di occasioni in cui godere dei molteplici linguaggi artistici.

c.s. Istituti Culturali