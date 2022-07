la Dante Alighieri riunita in assemblea

Giovedì 27 luglio 2022 si è tenuta presso la sede di via Maestri Comacini 5, in San Marino, l’assemblea dei soci dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri per adempiere agli impegni previsti dallo Statuto. Tre gli argomenti principali: valutare le attività realizzate nel 2021, approvare gli impegni programmatici dell’esercizio 2022 e procedere al rinnovo degli organismi direttivi previsti dallo statuto. Ha coordinato i lavori il Presidente Franco Capicchioni che in apertura ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in memoria di due soci scomparsi successivamente all’ultima assemblea: il prof. Giampaolo Rolli e il rag. Gabriele Gasperoni. Quindi ha illustrato due serie di documenti, la prima riguardante il consuntivo, con relativo rendiconto, delle numerose attività svolte nel 2021, anno centenario della morte di Dante Alighieri e la seconda concernente la programmazione del 2022 con il relativo bilancio preventivo. L’Assemblea ha poi confermato Revisore unico dei conti anche per l’esercizio 2022 il rag. Federico Augusto Faitanini. Le relazioni sono state seguite con particolare interesse da parte dei soci presenti; riepilogando gli eventi del 2021 sono emersi i momenti di grande rilievo culturale, storico e letterario che hanno caratterizzato il 7° centenario dantesco, riportati anche nel 13° numero dell’Annuario “Identità Sammarinese”, e gli interventi significativi hanno costituito occasioni di confronto e di condivisione fra gli associati per i futuri impegni. Questo è infatti lo scopo che si propone la Dante Alighieri, società fondata a San Marino nel 1911 da autorevoli personalità sammarinesi e, dopo un periodo di inattività, ricostituita nel 2005: “Tutelare e promuovere la cultura attraverso lo studio e la ricerca della lingua e della civiltà italiana, la ricerca nelle discipline umanistiche e scientifiche, il confronto delle concrete esperienze locali con quelle di altri stati e realtà culturali, con il principale impegno profuso nel contribuire a rafforzare sempre più i rapporti ed i legami italo-sammarinesi”. Conclusa la parte programmatica, si è passati al rinnovo degli organismi direttivi per il quadriennio 2022-2025: all’unanimità è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo composto da sei membri: dott.ssa Patrizia Di Luca, dott. Lamberto Emiliani, prof.ssa Valeria Martini, ins. Paola Masi, dott.ssa Barbara Reffi, prof. Nicola Renzi. L’assemblea ha confermato alla presidenza l’ing. Franco Capicchioni e il nuovo Consiglio Direttivo ha poi provveduto a nominare: Vicepresidente l’avv. Luigi Lonfernini, Segretario l’ins. Paola Masi e Tesoriere il dott. Giancarlo Righi. La partecipazione ed il contributo dei soci sono stati davvero molto importanti, il Presidente ha espresso un sentito ringraziamento ai membri del Consiglio per aver accolto il mandato, sottolineando che i nuovi organismi consentiranno di proseguire con entusiasmo, senso di responsabilità e competenza l’impegno dell’Associazione. È anche certo che non mancherà l’apporto rilevante dei docenti e degli ex docenti della Scuola Secondaria Superiore, che interpretano la cultura del Paese, e quello di tutti coloro che con profondo spirito di appartenenza, partendo dalle nostre radici, potranno rispondere sapientemente alle sfide impegnative che attendono all’orizzonte.

c.s. Associazione Sammarinese Dante Alighieri