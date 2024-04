La DC ci riprova con le residenze fiscali non domiciliate (già bocciate dal CGG)

La DC ci riprova nonostante, lo scorso anno, il Consiglio sia rimasto bloccato per tre mesi sui due articoli confezionati dal Segretario Gatti per far rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta, ovvero le RFND. Questo tipo di Residenze rappresenta la parte peggiore del DES (Distretto Economico Speciale) che RETE, quando ancora faceva parte del governo, aveva avuto la forza di far bocciare e ritirare. In quel momento, la necessità impellente di approvare la Variazione di bilancio, ha portato la DC a fare marcia indietro, facendole accettare l’emendamento per posticipare al 31 dicembre l’entrata in vigore delle RFND e al 31 marzo 2024 la possibilità di richiedere la RFND in alberghi a 5 stelle o di categoria superiore. In pratica: la norma diventava inapplicabile non essendoci ad oggi alberghi a 5 stelle a San Marino. La legge c’era, ma sarebbe stato impossibile attivarla. In questi giorni però il metodo DC ha colpito ancora e il cerino è passato in mano al Segretario Beccari che, attraverso una circolare del Dipartimento Affari Esteri, ha impacchettato un’interpretazione estensiva degli “standard qualitativi inquadrabili nelle primarie classi di categoria per clientela di elevata fascia economica”, che va ben al di là di quanto previsto dalla legge. Siccome il Paese è piccolo e più o meno ci si conosce tutti, pare quasi di leggere in filigrana il nome e il cognome delle società che rientrano nella circolare e che, oltre ad esercitare nel campo dell’ospitalità turistica, hanno ville extra lusso da affittare a qualche Paperone. Così un governo attaccato alle poltrone e agli affari loschi ha voluto portare avanti una norma che nessuno voleva, accettando prima una mediazione perché messo alle corde e cercando poi di superare l’impasse con un sotterfugio amministrativo emanato tramite circolare (che, nella gerarchia delle fonti, non può modificare una legge!). Ormai è chiaro l’intento della DC e dei suoi alleati: ritornare al modello off shore che ci ha portato solo scandali e debiti, cancellando con un tratto di penna la trasparenza e la credibilità così faticosamente conquistate. Altro che progettare il futuro... Chi vuole fare il prossimo Governo è avvertito!