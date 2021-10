La Dc incontra Serena Andreotti a Urbino

Una delegazione del PDCS, formata dal Segretario Gian Carlo Venturini e dal Vice-Segretario Manuel Ciavatta, ha incontrato la Sig.ra Serena Andreotti, figlia dello statista, già Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, a margine del Convegno organizzato ad Urbino dal titolo “Giulio Andreotti ed Helmut Kohl – La riunificazione della Germania, lezioni per oggi”. L’incontro molto cordiale con la Sig.ra Andreotti, Presidente del Comitato Promotore del Convegno, il Dott. Vittorio Ghinassi Segretario del Comitato Promotore e con il Dott. Nino Galetti, Presidente della Fondazione K. Adenauer che, insieme all’Istituto Luigi Sturzo, hanno patrocinato l’iniziativa, si è concluso con l’auspicio da parte del Segretario Venturini di poter portare a San Marino, nella prossima primavera, un momento di riflessione pubblico sulle relazioni che l’On. Giulio Andreotti ha avuto con San Marino durante la propria attività politico-istituzionale. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Democrazia Cristiana Italiana, ha favorito la crescita di relazioni fiduciali e di dialogo tra gli esponenti del governo italiano e quello sammarinese, attraverso le quali sono sorte molteplici opportunità di sviluppo per la nostra Repubblica, dal dopoguerra alla fine del secolo scorso. Un rapporto che il PDCS intende mantenere e rafforzare anche per il prossimo futuro, con gli esponenti che condividono gli ideali democratico-cristiani e militano nelle attuali forze politiche, per promuovere insieme una cultura fondata sui valori della Dottrina Sociale che ci accumunano, e accrescere il bene dei nostri Paesi.

Cs L’ufficio stampa del PDCS