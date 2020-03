La dc ricorda Giancarlo Ghironzi

Il PDCS partecipa con i sensi del più profondo cordoglio al dolore della famiglia Ghironzi per la scomparsa del Dott. Giancarlo, ricordando la statura dell’uomo, del professionista e del politico. Il Dott. Ghironzi, noto medico, Primario e Direttore Sanitario, come politico è stato iscritto al PDCS; membro di Direzione ed eletto per la prima volta in Consiglio Grande e Generale il 13 settembre 1959 è stato riconfermato per diverse legislature. Ha ricoperto la carica di Capitano Reggente per due mandati ed è stato Segretario Generale della CDLS, Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio, Artigianato e Commercio e agli Affari Esteri. Molto conosciuto e amato dai Sammarinesi per i ruoli importanti che ha ricoperto e apprezzato per le grandi doti umane e per l’intelligenza, la lungimiranza e la cultura che ne hanno sempre contraddistinto l’operato, lascia un segno profondo ed indelebile nella storia del nostro Paese e nella vita del PDCS.

