La Delegazione Consiliare Sammarinese alla Missione di Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari a Sofia

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, rappresentata dal Consigliere Gerardo Giovagnoli, parteciperà alla Missione di Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile p.v. a Sofia. La Commissione Ad Hoc, istituita dal Bureau dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, sarà composta da due Co-relatori della Commissione Monitoraggio APCE e da 20 membri dei diversi Gruppi Politici dell’Assemblea, secondo il sistema d'Hondt. L’On. Andrej HUNKO (Germania, UEL) è stato nominato Presidente della Commissione Ad Hoc e coordinerà i lavori dei colleghi osservatori, che si dispiegheranno nei prossimi giorni in Bulgaria in occasione delle Elezioni indette per domenica 2 aprile. La Missione prevede una prima fase di briefing parlamentare e osservazione della campagna elettorale. Nella fase successiva i Commissari valuteranno le procedure elettorali con particolare attenzione all'apertura, alla votazione, alla chiusura e al conteggio dei voti. Infine, il giorno seguente alle Elezioni si svolgerà un de-briefing e a conclusione, una conferenza stampa di fine lavori. Il contesto è quello di un Paese che giunge alle Elezioni anticipate per la quinta tornata elettorale in due anni esatti: era il 4 aprile 2021 quando gli elettori bulgari si recavano alle urne per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale. Da allora si è aperta una fase di instabilità politica costante che rischia di minare le speranze bulgare di accedere allo spazio Schengen e all’Eurozona. Parallelamente il Paese sta facendo i preparativi per adottare la moneta ufficiale dell’Ue, entro gennaio 2024. Ma senza un governo pienamente funzionante fino alla formazione del nuovo Parlamento – e con tutta probabilità anche oltre, visti i numerosi precedenti degli ultimi due anni – sarà arduo approvare le modifiche legislative necessarie per rendersi credibili agli occhi degli altri 26 Paesi membri, circostanza che evidenzia ulteriormente l’importanza di questa tornata elettorale.

