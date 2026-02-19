La Delegazione Consiliare Sammarinese in partenza per la 25ª Riunione Invernale dell’OSCE PA

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Sara Conti e Michele Muratori, parteciperà a Vienna alla 25^ Riunione Invernale dell’OSCE PA che si terrà nei giorni 19 e 20 febbraio p.v. I lavori si apriranno con una seduta congiunta delle tre Commissioni Generali, alla quale seguiranno le singole riunioni di ognuna delle Commissioni: Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie – le quali, nel corso delle due giornate di lavori, avranno quale obiettivo la definizione dei temi principali della prossima Sessione Annuale in programma all’Aia e si confronteranno rispettivamente sui seguenti temi: “la lotta per i principi di Helsinki in Ucraina e oltre, come fondare la pace regionale su una sicurezza globale”, “Geoeconomia, tecnologia e sicurezza: orientarsi in un panorama in evoluzione”, “Salvaguardare l'integrità elettorale tra minacce ibride e influenze negative straniere”. Nel corso della Riunione è altresì previsto il dibattito generale dal titolo “I diritti umani come base per la sicurezza”, così come la presentazione dei rapporti sulle missioni di monitoraggio elettorale, nonchè riferimenti e dibattiti relativi all’attività dell’OSCE PA. I lavori si concluderanno con la seduta della Commissione Permanente.

C.s. Delegazione Consiliare Presso l'Assemblea Parlamentare dell'Osce

