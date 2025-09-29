La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europ alla IV Sessione 2025

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europ alla IV Sessione 2025.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Giulia Muratori e Nicola Renzi, prenderà parte alla IV Sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 29 settembre al 3 ottobre prossimi.

I lavori di questa Sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Theodoros Rousopoulos, a seguito del quale, i delegati degli Stati membri, si esprimeranno in merito alla richiesta del dibattito di attualità sulla Crisi politica in Serbia e sulle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza: "Reporting da Gaza: un appello urgente per proteggere la vita dei giornalisti e sostenere il loro lavoro", "Progetto di Convenzione che istituisce una Commissione per le rivendicazioni internazionali in Ucraina", "Democrazia, Stato di diritto e dialogo inclusivo in Turchia".

L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito alle elezioni del Segretario Generale dell'Assemblea Parlamentare e dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l’Ungheria e Cipro.

In plenaria si tratteranno temi quali la necessità di intensificare gli sforzi per liberare i giornalisti ucraini tenuti prigionieri dalla Federazione Russa, la garanzia della libertà di viaggio dei membri dell'Assemblea Parlamentare per svolgere il proprio lavoro, il progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione di opere audiovisive sotto forma di Serie.

Ulteriori dibattiti riguarderanno intelligenza artificiale e migrazione, violenza sessuale contro uomini e ragazzi, la promozione della copertura sanitaria universale, nonché analisi e linee guida per garantire il diritto all'alloggio. Si discuterà inoltre del Monitoraggio delle Elezioni Presidenziali in Polonia, del rispetto degli obblighi di adesione al Consiglio d'Europa da parte dell'Ungheria, del dialogo post-monitoraggio con la Bulgaria e del sostegno che l'Assemblea Parlamentare dovrebbe dare al Kazakistan nel proseguire le sue riforme democratiche.

Figurano inoltre all’ordine del giorno discussioni strettamente inerenti alla democrazia quali quelle riguardanti i Movimenti giovanili per la democrazia, i Partiti politici e la democrazia e le Forze democratiche russe. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain BERSET, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian BORG, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, oltre al Primo Ministro della Repubblica d'Armenia Nikol Pashinyan, al Presidente del Senato del Kazakistan Maulen Ashimbayev, al Presidente di Malta Myriam Spiteri Debono e al Ministro dell'Istruzione, dello Sport, della Gioventù, della Ricerca e dell'Innovazione di Malta Clifton Grima.



Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

