La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, alla 24^ Sessione Autunnale OSCE PA

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, alla 24^ Sessione Autunnale OSCE PA.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA) - composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione, Relatore Speciale OSCE PA e membro della Commissione Regolamento OSCE PA), Sara Conti e Michele Muratori - parteciperà ad Andorra alla 24^ Riunione Autunnale dell’OSCE PA che si terrà dal 7 al 9 ottobre p.v. I lavori dell’Assise si apriranno con la riunione della Commissione Permanente in cui verranno esposti i report della Governance dell’Assemblea, a seguire verrà trattato l’argomento centrale dell’Autumn Meeting 2026, che verterà su “Sfide emergenti e risposte condivise: rafforzare la cooperazione nell'area OSCE”. Tema su cui si confronteranno i Presidenti delle Tre Commissioni Generali: Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano altresì "I parlamenti come costruttori di fiducia: difendere il multilateralismo e rispettare gli impegni condivisi nell'area OSCE"; "Rafforzare la sovranità energetica nell'area OSCE: sicurezza, efficienza, sostenibilità"; "Tutela delle popolazioni vulnerabili nell'era digitale: IA, sicurezza informatica e minacce ibride ai diritti umani". Al margine dei lavori si svolgerà inoltre un incontro organizzato tra le Delegazioni dei Piccoli Stati d’Europa dal titolo "Dialogo informale e cooperazione tra piccoli Stati". Infine, si svolgerà un Forum sul Mediterraneo, in cui verrà dibattuto il tema “Il Mediterraneo a un bivio: dialogo parlamentare per la sicurezza, la stabilità e la cooperazione”.

C.s. - Ufficio Segreteria Istituzionale

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