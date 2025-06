La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA) in partenza per il Portogallo

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Sara Conti e Michele Muratori, parteciperà alla 32^ Sessione Annuale dell’OSCE PA che si terrà dal 29 giugno al 3 luglio p.v., in Portogallo.

Nel corso dei lavori, le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno l’argomento principale della Sessione, dal titolo “Commemorazione dei 50 anni dell’Atto finale di Helsinki: risposta a una nuova realtà nell’OSCE”.

L'Assemblea inoltre eleggerà i suoi vertici per il prossimo anno, incluso un nuovo Presidente.

A conclusione della Sessione Annuale, l’Assemblea adotterà la Dichiarazione di Porto, contenente raccomandazioni per tutte le istituzioni e autorità che operano nei settori della politica, della sicurezza, dell'economia, dell'ambiente, e dei diritti umani.



Comunicato stampa

Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA)