La delegazione dei GDC incontra il Segretario di Stato Belluzzi

Nella giornata di oggi una delegazione dei Giovani Democratico Cristiani composta dal Presidente Lorenzo Bugli e da Enrico Arzilli ha incontrato il Segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi. Al centro dell'incontro le proposte dei Gdc per un utilizzo sostenibile e sano delle risorse derivanti dal debito pubblico e dall'immissione sul mercato dei San Marino Bond. Due gli aspetti chiave evidenziati anche nelle scorse settimane dai giovani del Pdcs: cultura e formazione. I rappresentanti dei Gdc hanno sottoposto all'attenzione del Segretario di Stato le loro idee per riformare e ammodernare comparti essenziali come scuola e università, con l'obiettivo di offrire alle nuove generazioni strumenti efficaci per poter giocare un ruolo da protagonisti nel mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle relazioni internazionali. “Nel ringraziare il Segretario Belluzzi per la disponibilità dimostrata e per l'attenzione che siamo sicuri ci riserverà – affermano i GDC – vogliamo ribadire ancora una volta un tema fondamentale, ovvero che l'onere di ripagare il debito ricadrà quasi interamente sulle nuove generazioni: è a loro, dunque, che dobbiamo guardare nel pianificare e mettere a punto strategie politiche di sviluppo per il nostro Paese. Politiche che dovranno ruotare, essenzialmente, attorno a cultura, formazione e istruzione, così come attorno alla nuova legge sull'imprenditoria giovanile oggetto proprio in questi giorni di un confronto all'interno del Pdcs e nella maggioranza, in modo da poter garantire ai sammarinesi le competenze necessarie ad affrontare le sfide – economiche, sanitarie, giuridiche e diplomatiche – che il mondo ci pone oggi davanti”.

c.s. GDC