La delegazione di D-ML ad Atreju 2025: confronto su identità, riforme e opportunità economiche per un’Europa che deve cambiare

Motus Liberi ha ufficialmente partecipato con una propria delegazione, quale Global Partner di ECR, ad Atreju 2025: la manifestazione politica e culturale promossa da Fratelli d’Italia, che si conferma anche quest’anno come uno dei principali luoghi di confronto sui temi politici, economici e internazionali. La presenza della nostra delegazione è stata finalizzata a rafforzare il dialogo con forze politiche italiane ed europee, anche su temi strategici per il futuro della Repubblica di San Marino. Nel corso dell’evento come delegazione abbiamo seguito e approfondito i principali filoni del programma, che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del Consiglio On.le Giorgia Meloni e di esponenti di primo piano dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) come gli On.li Antonio Giordano, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini e Raffaele Fitto. I dibattiti hanno affrontato temi di particolare rilevanza anche per San Marino: sostegno all’economia reale e alle piccole e medie imprese, semplificazione amministrativa, politiche per il lavoro, infrastrutture, ruolo delle comunità locali, identità e rapporto con l’Unione Europea. La partecipazione ad Atreju è stata inoltre l’occasione per incontri istituzionali con importanti esponenti di ECR e di Fratelli d’Italia, finalizzati a rafforzare i rapporti ed avviare ulteriori sinergie politiche e collaborazioni, nell'ottica di lavorare per un'Europa diversa, che valorizzi il contributo e la specificità di ogni popolo, inclusa la Repubblica San Marino, nel più ampio contesto del dibattito politico internazionale. Il nostro obiettivo è sempre tutelare la specificità di San Marino, forti delle nostre radici valoriali ed orientati verso lo sviluppo e la crescita, accompagnando il Paese verso un modello più competitivo, trasparente e vicino a giovani e imprese.

