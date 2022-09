La delegazione di Rimini di Confindustria Romagna incontra il presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

Si è tenuto nella sede di Rimini di Confindustria Romagna l’incontro fra la delegazione riminese dell’Associazione, presieduta dall’imprenditore Alessandro Pesaresi, e il presidente della Camera di Commercio Carlo Battistini. Un’occasione importante di confronto e che ha visto la partecipazione anche del presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi e del Direttore Generale di Confindustria Romagna Marco Chimenti, in cui sono stati affrontati vari temi di attualità, con focus sul territorio della Romagna. Nell’incontro, che si è tenuto anche a Forlì con la delegazione forlivese di Confindustria Romagna, è emersa l’importanza di portare avanti un percorso comune di condivisione per rendere la Romagna sempre più attrattiva, partendo dalla considerazione di dovere affrontare un momento difficile a causa della guerra in Ucraina, dell’aumento del costo dell’energia, della crescita del costo delle materie prime e la difficoltà di reperirle. “Infrastrutture efficienti, Romagna green energy valley d’Italia, investimenti in digitalizzazione e sostenibilità, formazione dei giovani e politiche di welfare adeguate ai difficili tempi che stiamo vivendo: questi per noi i campi su cui occorre agire per permettere al nostro territorio di essere sempre più competitivo a livello internazionale – spiegano il Presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi e il presidente della delegazione riminese di Confindustria Romagna Alessandro Pesaresi – Siamo convinti che, lavorando insieme, collaborando e confrontandoci costantemente per sviluppare i punti di forza e risolvere le problematicità, potremo superare questo complicato momento storico e raggiungere un nuovo periodo di sviluppo”.

cs Confindustria Rimini