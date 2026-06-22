La Delegazione Sammarinese alla III Sessione 2026 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione) e Nicola Renzi, prenderà parte alla III sessione 2026 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 22 al 26 giugno p.v. I lavori di questa sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Petra Bayr, a seguito del quale i membri dell’Assemblea si esprimeranno in merito alla richiesta di dibattito con procedura d'urgenza riguardo all’accesso delle donne alla giustizia, nonché sulle richieste di dibattito sui temi di attualità relativamente alla condanna di Jimmy Lai, oltre che sull'azione del Consiglio d'Europa in materia di migrazione a seguito della Dichiarazione di Chișinău. In plenaria, nel corso della presentazione del rapporto sullo stato di avanzamento del Bureau dell’Assemblea, è previsto un momento dedicato alla commemorazione, a seguito della prematura scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni. A seguire si discuterà di argomenti quali il Monitoraggio delle elezioni parlamentari in Ungheria e in Bulgaria, nonché in merito al contrasto alla repressione transnazionale, così come sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Serbia e in Georgia, oltre che sulla Democrazia, i Diritti Umani e lo Stato di Diritto in Iran. Si terranno altresì dibattiti incentrati sulla protezione della Democrazia dalle minacce causate dall'Intelligenza Artificiale, nonché sull’eliminazione degli stereotipi di genere nei media, così come sulle minacce alla vita e alla sicurezza di giornalisti e difensori dei Diritti Umani in Azerbaijan, oltre che sulla libertà dei media nello sport. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti la pornografia violenta, l’accesso di migranti e rifugiati all'assistenza sanitaria, nonché sul dibattito congiunto riguardo alla necessità di garantire la sicurezza alimentare sostenibile in tempi di crisi: come rafforzare la resilienza e l'accesso al cibo e riguardo alle sfide e alle risposte in ambito alimentare, con l'analisi dell’esperienza del Marocco. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Ministro di Stato del Principato di Monaco, Christophe Mirmand, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, oltre al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione del Principato di Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. All’ordine del giorno figura altresì l’elezione del nuovo Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

C.s. Delegazione consiliare presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa







