La Delegazione Sammarinese alla Sessione Annuale OSCE PA Birmingham.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dal Consigliere Michele Muratori, parteciperà alla 29^ Sessione Annuale dell’OSCE PA che si terrà a Birmingham dal 2 al 6 luglio p.v.

Ospitata dal Parlamento del Regno Unito, questa è la prima Sessione Annuale che si tiene di persona dal 2019, a causa dell'annullamento di quella del 2020 a seguito della diffusione del Covid-19 e dello svolgimento di una sessione da remoto nel 2021.

Nel corso dei lavori, le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno i seguenti temi:

- “La difesa dei principi e degli impegni OSCE in un contesto di ostilità militare senza precedenti nella regione dell'OSCE”;

- “Le attuali minacce alla sicurezza relative ad ambiente, economia, scienza e tecnologia e opportunità di cooperazione in tali ambiti”;

- “Sicurezza umana per tutti come base per la sicurezza europea”.

A conclusione della sessione annuale l’Assemblea adotterà la dichiarazione di Birmingham, contenente raccomandazioni ai governi nazionali, ai parlamenti e alla comunità internazionale, inoltre si procederà con le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE.

Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA)

