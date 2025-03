La Delegazione sammarinese per il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa a Strasburgo

La Delegazione sammarinese per il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, composta da Alessandro Bindi (Giunta di Castello di Acquaviva) e Pietro Renzi (Giunta di Castello di Faetano), ha partecipato a Strasburgo alla 48ª Sessione del Congresso. Nel corso dei dibattiti che si sono succeduti particolarmente seguita e sentita è stata la discussione della relazione su San Marino, realizzata a seguito della visita di monitoraggio avvenuta a settembre 2024. La relazione ha evidenziato il miglioramento della legge sulle Giunte di Castello e l'aumento del potere ad esse attribuito, ma ha altresì sottolineato diversi aspetti che devono ancora essere migliorati. Durante il dibattito che ha seguito la presentazione della relazione, il Capo Delegazione sammarinese, Alessandro Bindi, è intervenuto richiedendo maggiore considerazione delle autonomie locali da parte del governo, ricordando quanto sia fondamentale il ruolo delle Giunte di Castello, essendo queste le autorità a più stretto contatto con la popolazione e le uniche in grado di comprendere i reali problemi dei cittadini. Al tempo stesso, però, l'attuale Carta dei poteri locali è di difficile applicazione nei piccoli Stati e Bindi richiede di dar seguito alle richieste dei relatori, ovvero di avviare un apposito tavolo di lavoro che possa studiare l'applicazione della Carta nei piccoli Stati. A seguito del dibattito è intervenuto il Segretario di Stato agli Affari Interni con delega ai rapporti con le Giunte – Andrea Belluzzi – il quale ha sottolineato l'impegno del governo nel rafforzare il potere delle Giunte di Castello e nell’aumentare la considerazione e il coinvolgimento dei giovani nella vita politica e sociale, come richiesto dalla giovane delegata per San Marino, Camilla Zavoli. Le altre tematiche affrontate in sessione plenaria hanno riguardato la violenza sulle donne e la tratta degli esseri umani. Un punto interessante, al di fuori delle tematiche del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, ha riguardato la democrazia nei Paesi extra UE, come in Zambia e Pakistan. Inoltre, nella Commissione Social Inclusion è stato anticipato che nel corso dei prossimi mesi verrà stilata una relazione sulla difficoltà abitativa, tematica di estrema attualità che si sta riscontrando anche nella Repubblica di San Marino. Nella Commissione Governance, invece, sono stati affrontati gli importanti temi del rispetto dei diritti umani a livello locale e dell’importanza nell’insegnamento della storia locale e regionale.

Delegazione sammarinese del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa