La democrazia non si ferma: domani in piazza con la CSdL per il Flash Mob.

Tutto è pronto per il Flash Mob organizzato dalla CSdL per domani in Piazza della Libertà. La CSdL dà appuntamento ai cittadini alle ore 10 sul Pianello, per una manifestazione silenziosa che durerà fino alle ore 11.30. Tutte le norme e le distanze verranno rispettate. In tal senso la CSdL ha realizzato una piantina che prevede la dislocazione delle sedie lungo una ampia porzione di Piazza della Libertà, ad una distanza di due metri l'una dall'altra. Il traffico veicolare è stato chiuso dalle ore 9.00 alle ore 12.00, attraverso una ordinanza emessa dalla Segreteria di Stato Affari Interni, che la Confederazione ha provveduto ad affiggere in Piazza della Libertà e negli spazi attigui. Ricordiamo i motivi della manifestazione:

- La campagna di vaccinazione dei cittadini deve iniziare! Ogni giorno che passa altre persone rischiano di perdere la vita!

- Trasparenza e informazione sul prestito ponte e sui responsabili dei dissesti delle banche. Basta con i segreti!

- Riaffermare l'obiettivo del pareggio di bilancio per non farci strangolare dal debito pubblico.

- Interventi economici a sostegno dei lavoratori e dei settori economici più colpiti dalla pandemia.

- Un progetto di sviluppo che rilanci l'economia e l'occupazione, e un piano di riforme condivise e concertate.

Tuteliamo la salute dei cittadini, l'equilibrio finanziario dello Stato e il futuro del paese!

c.s. CSdL

