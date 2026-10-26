La democrazia vive nei cittadini, Libera celebra lo straordinario abbraccio democratico in Serbia e Brasile

La democrazia vive nei cittadini, Libera celebra lo straordinario abbraccio democratico in Serbia e Brasile.

Con l’emozione e il profondo rispetto che si devono alle grandi pagine di libertà, Libera desidera esprimere tutta la propria gioia e soddisfazione per le straordinarie giornate elettorali vissute di recente in Brasile e Serbia. In un’epoca storica spesso segnata dall’apatia, dal disincanto e da pericolose tentazioni autoritarie, l’immagine dei cittadini brasiliani e serbi che si sono messi in cammino, affollando i seggi ancora prima dell’apertura, e facendo sentire la propria voce con determinazione e orgoglio, ci riempie il cuore di speranza. La partecipazione popolare non è una semplice cifra statistica né una mera formalità procedurale, ma rappresenta il vero e proprio battito cardiaco della democrazia e la prova viva che la gente desidera essere protagonista del proprio destino. In Sudamerica abbiamo assistito a una meravigliosa festa della comunità e della partecipazione, dove una straordinaria mobilitazione e affluenza ha reso possibile un'impresa storica. Vedere ribaltato al secondo turno l'esito del primo voto dimostra tutta la forza del riscatto e dell'amore per la dignità umana, confermando come la passione e la determinazione dei cittadini possano superare ogni ostacolo e cambiare il corso degli eventi quando in gioco ci sono la giustizia sociale, la difesa della Repubblica e la speranza in un futuro più equo e sostenibile. Parallelamente, guardiamo con immensa ammirazione all'incredibile entusiasmo e alla determinazione straordinaria della lista degli studenti in Serbia. Riuscire a prevalere sulla coalizione Serbia Unita dell'ex presidente Vucic, al potere da ben dodici anni, con un successo sofferto e un buon margine dall'immenso valore politico e simbolico, è una lezione di democrazia e di coraggio che commuove e ispira. Nel cuore dei Balcani, questa vittoria dimostra che la spinta verso la libertà, la trasparenza, lo Stato di diritto e l'integrazione con la famiglia europea nasce direttamente dal cuore pulsante delle nuove generazioni e dalla volontà genuina e viva dei cittadini di riprendere in mano il proprio futuro. Come forza politica di centro-sinistra, riformista, progressista e visceralmente ancorata ai valori comunitari, Libera sente una naturale empatia nei confronti di questi popoli e di tutti i ragazzi europei che pacificamente stanno manifestando per affermare il diritto ad un futuro migliore. Ogni volta che una persona esercita il proprio diritto di voto, la democrazia vince in tutto il mondo e rinforza i valori che condividiamo anche qui a San Marino. Abbracciamo idealmente le comunità del Brasile e della Serbia per questo straordinario esempio di coraggio civile, che ci ricorda la lezione più importante in assoluto, ossia che la politica appartiene alle persone e non esiste forza più grande della volontà popolare quando si unisce per costruire la pace, la solidarietà e un domani migliore per tutti.

C.s. - Libera – San Marino

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