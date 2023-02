La dimensione giuridica dell'Accordo di Associazione: secondo incontro “San Marino verso l'Europa”

Prosegue il ciclo di incontri di approfondimento sul tema dell’associazione di San Marino con l’Unione europea nell’ambito del ciclo “San Marino verso l’Europa”. Nella serata di lunedì, presso la Sala Montelupo di Domagnano, si è tenuto il secondo incontro tematico sulla dimensione giuridica dell’Accordo di associazione, con particolare riguardo alle quattro libertà fondamentali dell’Ue (merci, servizi, capitali e persone) e alla giurisdizione europea. Relatore è stato il Professore Edoardo A. Rossi che ha effettuato un inquadramento generale delle quattro libertà che costituiscono le fondamenta del mercato unico europeo, Un’approfondita disamina ha riguardato la libera circolazione dei servizi e delle merci, attraverso l’analisi del quadro giuridico del diritto dell’Unione europea, che prevede sia fonti di diritto primario, sia fonti di diritto derivato. Grande partecipazione e attenzione sul tema sensibile nel percorso che la Repubblica ha avviato per addivenire ad un Accordo di associazione con l’Unione europea, i cui negoziati con i competenti Servizi dell’Ue sono iniziati nel 2015; particolare interesse è stato accordato alla rimozione degli ostacoli all’accesso dei cittadini e degli operatori economici della Repubblica nel mercato unico europeo, per facilitare l’esportazione di beni e servizi in regime di parità di trattamento. È stata inoltre offerta al pubblico una panoramica in merito alla disciplina degli aiuti di Stato e della concorrenza, trattandosi di dimensioni del diritto dell’Ue essenziali per il buon funzionamento del mercato interno. Non è mancato, infine, un rifermento alla descrizione dell’architettura giurisdizionale dell’Unione, al ruolo della Corte di Giustizia, agli strumenti e ai meccanismi di ricorso, controllo e monitoraggio, che presumibilmente verranno incorporati – in parte e con i dovuti adeguamenti – anche all’interno della sfera di applicazione dell’Accordo di associazione. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha offerto il proprio patrocinio all’interessante iniziativa, organizzata e promossa dalla Società Unione Mutuo e Soccorso in collaborazione con il Centro di Ricerca di Relazioni Internazionali. Il prossimo incontro è previsto per lunedì 20 marzo 2023 alle ore 20:45 presso la Sala Montelupo di Domagnano.

Cs SdS Esteri

