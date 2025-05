La Diocesi di Rimini in preghiera per il conclave e l’elezione del nuovo papa

La Diocesi di Rimini invita i fedeli a unirsi in preghiera per accompagnare spiritualmente i lavori del Conclave e l’elezione del nuovo Pontefice. Martedì 6 maggio, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, nella Basilica Cattedrale di Rimini, si terrà un momento di preghiera comunitaria dedicato all’invocazione dello Spirito Santo sui Padri Cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa. Inoltre, per tutto il mese di maggio, ogni mercoledì alle ore 13.15, il Vescovo di Rimini presiederà la Santa Messa in Basilica Cattedrale. In particolare, la celebrazione di mercoledì 7 maggio sarà offerta con una speciale intenzione per il Conclave e per il futuro della Chiesa universale. Infine, si ricorda che domenica 1 giugno 2025 è in programma il Pellegrinaggio Giubilare a Roma delle famiglie della Diocesi, un’occasione di fede e comunione in questo tempo di grazia per tutta la Chiesa.