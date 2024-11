La Diocesi di San Marino-Montefeltro inaugura l’Anno Pastorale 2024/2025 con il Vescovo Beneventi

La Diocesi di San Marino-Montefeltro inaugura l’Anno Pastorale 2024/2025 con il Vescovo Beneventi.

Sabato, 30 Novembre la Diocesi di San Marino-Montefeltro saluta l’inizio dell’Anno Pastorale 2024/2025, guidato dal nuovo Vescovo Domenico Beneventi. L’importante appuntamento che coinvolge tutto il territorio sammarinese- feretrano avrà inizio alle ore 15.00 presso il Cinema Gambrinus di Pennabilli con la preghiera iniziale dopo di che l’assemblea tutta si metterà in ascolto degli interventi biblici-pastorali per cogliere il senso del Programma Pastorale elaborato, sul tema “Dov’è la Galilea?”, secondo questa scaletta: -Suor Abir Hanna delle Monache Agostiniane di Pennabilli: “Vi precede in Galilea; là lo vedrete”: perché il Risorto ci dà appuntamento in Galilea? -Don Davide Arcangeli, docente di Nuovo Testamento all’ISSR A.Marvelli : “L’incontro con il Risorto in Galilea e la consegna del mandato missionario alla Chiesa”. Alle 16,45 tutti i presenti si trasferiranno in Cattedrale dove verranno celebrati i Primi Vespri della Prima Domenica di Avvento. Alle 17.30 ci saranno i saluti finali e la conclusione di questa importante giornata per la Chiesa di San Marino-Montefeltro. “La prima Assemblea diocesana è, innanzitutto, un’esperienza di convocazione, incontro e ascolto: la Chiesa di San Marino –Montefeltro intraprende, in tutte le sue espressioni ecclesiali, insieme, il nuovo cammino pastorale che, durante questo Anno Liturgico, sarà scandito dall’Evento di Grazia del Giubileo e ricezione del Cammino Sinodale della Chiesa universale, aprendo varchi e avviando processi di Speranza nella nostra comunità locale.

c.s. Diocesi di San Marino-Montefeltro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: