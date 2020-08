La ditta sammarinese Alutitan dona 35.000 mascherine alla Protezione Civile

La ditta sammarinese Alutitan dona 35.000 mascherine alla Protezione Civile.

Oggi, venerdì 7 agosto, alle 16.00 allo stabilimento di Chiesanuova della ditta ALUTITAN, sono state donate dal titolare, Fiorenzo Rivelli, alla Protezione Civile di San Marino, 35.000 mascherine chirurgiche ALUMASK di propria produzione. Hanno preso parte alla consegna di questi dispositivi di protezione, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta e il Capo della Protezione Civile, Fabio Berardi. Alutitan SPA, storica azienda sammarinese di estrusione di profili in alluminio, vista l’emergenza dovuta al COVID-19, ha pensato di utilizzare un suo immobile per inserire una nuova linea di produzione di mascherine chirurgiche tipo II e aiutare l’approvvigionamento di tale bene nella Repubblica di San Marino. In tempo di pandemia, la scarsa disponibilità di questo prodotto e la difficoltà del suo reperimento sul mercato italiano ed internazionale ha convinto la proprietà a fare un nuovo investimento ed aprire la linea ALUMASK. Nello stabilimento di Chiesanuova, si producono 60 mascherine al minuto per un totale di 35.000 mascherine al giorno. Le mascherine facciali ALUMASK sono costituite di uno speciale tessuto che garantisce ottima respirabilità pertanto possono essere indossate sul viso per gran parte della giornata; lo stesso dicasi dell’elastico di ottima tenuta ed elasticità che non disturba la pelle del retro orecchio. Proprio grazie ad una attenta ricerca di materie prime, tutte fabbricate in Italia, sulle quali sono stati eseguiti rigorosi controlli di qualità e l’acquisto di un macchinario di ultima generazione, ALUMASK è un prodotto certificato secondo tutti i criteri internazionali. ALUTITAN può vantare infatti: Macchinari certificati CE; mascherine certificate CE; norma UNI EN ISO 14683:2019 e norma UNI EN ISO 10993; Sistema di Gestione Qualità ISO 13485 Good Manufacturing Practices ( GMP ) il tutto secondo le indicazioni del Ministero della Salute Italiano presso il quale si è provveduto alla registrazione. ALUMASK è un Dispositivo Medico in Classe I e viene offerta in scatole da 50 pezzi suddivise in 10 confezioni da 5 pezzi ciascuna. E’ vendibile direttamente da San Marino o dalla partecipata italiana che ha l’incarico di mandatario per l’Unione Europea. Unitamente al Servizio di Protezione Civile, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, rivolgono i più sentiti ringraziamenti alla ditta ALUTITAN per questo generoso gesto.



I più letti della settimana: