La “Dolce Vita” di Tiberio Timperi e Gary Low Sabato 5 agosto ospiti di Simona Ventura e Giovanni Terzi

L’amato volto della tv e l’icona dell’Italo Disco anni ‘80 ospiti, sabato 5 agosto, all’ombra del Grand Hotel amato da Fellini, per il settimo appuntamento dell’edizione 2023 de “La Terrazza della Dolce Vita” - Quest’anno leitmotiv della rassegna è: “L’Amore salverà il mondo?” – Timperi conduce da giugno la nuova edizione di “Unomattina Estate”, Gary Low è protagonista della scena musicale estiva all’insegna della tendenza “Newtro” con la sua hit “Niña” Conduttore televisivo e radiofonico, il giornalista romano Tiberio Timperi è dal 1997 un volto stabile nei palinsesti televisivi della Rai e da giugno 2023 conduce la nuova versione di "Unomattina Estate”. Sabato 5 agosto arriverà a Rimini assieme al cantate italiano Gary Low (tornato in auge dal successo degli anni ’80 nell’estate 2023 con uno dei suoi brani di maggiore successo: Niña), per dar vita ad un altro imperdibile appuntamento con La Terrazza della Dolce Vita, assieme a Simona Ventura e Giovanni Terzi nel suggestivo giardino del Grand Hotel di Rimini. La carriera di Timperi iniziò proprio in Romagna nel 77, a Radio Mare Cesenatico, per poi sbarcare, dopo molta gavetta in radio, a Mediaset negli anni novanta come giornalista e conduttore. Il record di ascolti lo porterà in Rai, dove tuttora è uno dei volti più rappresentativi ed amati. Nel 2008 ha scritto il libro “Amarsi sempre! Sposarsi?” argomento vicino a quello che è il tema di questa edizione della “Terrazza”: “L’amore salverà il mondo?”. Insieme a lui, ad intrattenere il pubblico, ci sarà il cantante Gary Low, pseudonimo di Luis Romano Peris Belmonte. Classe 1957, nato a Roma da genitori spagnoli, l’icona dance degli anni Ottanta con il brano “You are a danger” quest’anno è di nuovo protagonista dell’”Italo Disco” con la reinterpretazione di “Niña”, brano già di successo nel 1985, oggi rivisitato e reinterpretato. Un ritorno alle scene per portare avanti la cultura della “newtro”, (acronimo per new e retrò), nuova tendenza musicale di fusione fra classico e nuovo che divenuta parte importante della cultura pop in Corea del Sud. Proseguono le lezioni di Yoga gratuite sulla spiaggia del Grand Hotel. Fino al 6 agosto si può praticare il Brikam Yoga con il maestro Dino Baranzelli dalle 9.00 fino 10.30 e dalle 18.00 fino alle 19.30. Le serate sono a ingresso gratuito con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com e al tel: 0541/22122.

cs Apt servizi