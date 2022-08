La famiglia Bartoletti ringrazia il personale della RSA La Fiorina

La famiglia Bartoletti ringrazia il personale della RSA La Fiorina.

Vorremmo esprimere pubblicamente il nostro personale e doveroso ringraziamento a tutti gli operatori della RSA La Fiorina e in particolare del Nucleo Autunno, che è stato, in questi ultimi tre anni, come una seconda famiglia per nostra mamma Lucia Giorgetti. La dedizione che mettete nello svolgere il vostro lavoro è ammirevole. Nostra mamma è stata seguita e assistita con professionalità, umanità, gentilezza, e grande cura, che le hanno permesso di vivere serenamente, pur nelle difficoltà della sua malattia.

Da parte di noi figli: grazie di cuore

Patrizia Bartoletti

