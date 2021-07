La Federazione Balestrieri Sammarinesi ancora una volta protagonista

La Federazione Balestrieri Sammarinesi ancora una volta protagonista.

Nelle giornate 23-24-25 luglio la Federazione Balestrieri Sammarinesi con figuranti, cortei, spettacoli e gara di tiro con la balestra si è resa partecipe della 1' edizione di “Historica". Dal lontano 1993 la F.B.S. è stata protagonista a San Marino dell'evento più importante dell'estate: patrocinato dalla Segreteria al Turismo, inizialmente ha realizzato le “Giornate Medioevali” in cui riproponeva la storia delle nostre origini in un’atmosfera magica, tra musiche, gare e varie scenografie, grazie alla rievocazione storica presentava al pubblico uno scorcio dei 1700 anni di storia Sammarinese. Oggi con Historia abbiamo dato prova di abilità e prestigio, riconfermando il fascino e la suggestione che da sempre suscitano i nostri spettacoli. Siamo sempre stati fiduciosi nel lavoro certosino di preparazione svolto da tutti i nostri federati, tanto che già all’inizio dell’evento abbiamo ricevuto un risconto positivo con la riprova della grande professionalità dimostrata sempre ed ovunque da tutta la Federazione. Difatti già nella prima serata di venerdì 23 con il corteo, la gara di tiro e i vari spettacoli di musici e sbandieratori siamo stati elogiati dal pubblico presente, dagli organizzatori e da esperti di rievocazioni storiche. È pertanto doveroso ringraziare tutti i Federati per l’attenzione alle scenografie, ai dettagli e alla perfezione raggiunta durante tutta la manifestazione, esprimiamo altresì un particolare ringraziamento per l'eccellente collaborazione al Sig. Massimo Andreoli, al regista Alessandro Martello e ai loro collaboratori.

Cs Il Presidente F.B.S. Stefano Ugolini

