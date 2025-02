La Federazione Balestrieri Sammarinesi celebra il Palio di Sant’Agata: una giornata di tradizione e convivialità

Sabato 8 febbraio, la Federazione Balestrieri Sammarinesi ha vissuto un pomeriggio significativo con il tradizionale Palio di Sant’Agata, un evento che incarna festa, passione e condivisione, rafforzando i legami all’interno della nostra comunità.

Sant’Agata rappresenta per noi non solo una ricorrenza, ma un simbolo di identità, appartenenza e tradizione. È l’occasione ideale per ritrovarsi, rafforzare i legami e celebrare insieme, condividendo emozioni e risate nel calore della nostra grande federazione.

Nel pomeriggio, si è svolta la gara del Palio di Sant’Agata, che ha visto il giovanissimo Marco Valentini conquistare il primo posto, seguito da Loris Giardi ed Emanuele Mularoni. Complimenti a tutti i partecipanti per aver reso la competizione avvincente e spettacolare!

Dopo la sfida, i membri della Federazione si sono riuniti per una merenda conviviale, dove il buon cibo e la compagnia hanno reso la giornata ancora più speciale. Abbiamo onorato la nostra tradizione nel modo più bello: insieme.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata straordinaria. Viva Sant’Agata e viva la nostra Federazione!



Comunicato stampa

Federazione Balestrieri Sammarinesi